[아시아경제 황윤주 기자] LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 890,000 전일대비 1,000 등락률 -0.11% 거래량 310,154 전일가 891,000 2021.04.28 15:30 장마감 관련기사 [컨콜] LG화학 "양극재 외에 다른 소재 사업 검토"LG화학, 1Q 영업익 1조4081억원…전년比 584%↑LG화학, 영업익 1조 시대 열었다…사상 최대 실적 달성 close 은 2021년 1분기 실적 컨퍼런스 콜에서 "석유화학 호황에 접어들고 있다"며 "2분기 NB라텍스 매출 성장이 기대된다"고 28일 밝혔다.

LG화학은 "가전, 의료용 장갑, 태양광전지의 수요가 급성장했는데 당사 포트폴리오의 핵심"이라며 "유럽, 북미 업체의 가동이 재개되고 있어 낮았던 재고 확충이 우선이라 안전 재고 확보에 당분간 시간이 걸릴 것으로 보고 있다"고 설명했다.

이어 "NB라텍스의 최대 수요 시장은 말레이시아로, 현장 설비를 검토 중이고 2분기에는 중국에서 신규 설비를 가동하며, 국내에서도 증설을 검토하고 있어 연산 100만t 이상으로 규모도 빠르게 늘려 시장 리더십을 확고히 하겠다"라고 덧붙였다.

