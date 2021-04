[아시아경제 지연진 기자] 스타모빌리티 스타모빌리티 158310 | 코스닥 증권정보 현재가 505 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 505 2021.04.28 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일김용빈 회장, 한국테크는 스타모빌리티와 무관… “건설·IT에 선택과 집중”[e 공시 눈에 띄네]코스닥-6일 close 는 이강세 대표이사에서 송태호박효식 각자대표로 변경됐다고 28일 공시했다. 이번 대표이사 변경은 회생계획안에 따른 선임허가로 이뤄졌다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr