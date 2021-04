미더덕 온라인 축제 … 정혜란 창원시 제2부시장 현장 방문

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 정혜란 창원시 제2부시장은 창원진동미더덕 온라인 축제의 주문 물량 확보를 위해 진동면 광암 및 고현 마을을 방문했다.

마산합포구 진동면 광암 창원서부수협 축제위원회를 방문해 미더덕 작업 시설과 온라인 판매 실태를 확인했다.

미더덕은 3~5월인 봄철에 맛과 향이 독특한 수산물이다.

미더덕 덮밥을 비롯해 부침개, 찜, 튀김, 파스타, 된장찌개 등 다양한 요리에 사용되고 있다.

또한 미더덕에 함유된 DHA 성분으로 기억력 향상과 두뇌 발달 등에도 좋은 음식으로도 널리 알려져 있다.

정혜란 제2부시장은 "산지에서 당일 채취한 싱싱한 미더덕을 안심하고 드실 수 있도록 생산 현장에서 어업인들이 최선을 다하고 있다"며 "오는 30일까지 진행되는 온라인 창원진동미더덕 축제를 통해 창원진동미더덕을 많이 구매하시고, 이벤트에도 많이 참여해 주시기를 바란다"고 말했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr