[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 함안군 칠원읍 남녀새마을협의회는 지난 27일 저소득층 주민을 대상으로 '사랑의 집 고쳐주기' 사업을 추진했다.

이날 사업은 새마을협의회와 부녀회원 20여명이 참여해 칠원읍 양정마을 한 독거노인의 집에서 낡은 벽지와 장판을 교체하고 집 안을 대청소하는 형태로 진행됐다.

김경수·김순선 회장은 "도움이 필요한 주민의 집을 직접 땀 흘려 고쳐줄 기회가 생겨 뜻깊게 생각한다. 어르신께서 청결한 환경 속에서 건강하게 지내시길 바란다"고 말했다.

한편 칠원읍 새마을협의회·부녀회는 집 고쳐주기, 사랑의 미숫가루 나눔 행사 등 매년 다양한 활동을 통해 건강한 지역사회를 만드는데 기여하고 있다.

