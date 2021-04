[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주서 2명이 코로나19 확진 판정을 받아 지역 누적 확진자가 2399명으로 늘었다.

28일 광주광역시에 따르면 이날 오후 2시 기준 2명이 진단검사에서 양성 반응을 보여 2398·2399번으로 분류됐다.

2398번은 지난 23일 확진된 2350번과 관련해 자가격리 중 증상이 발현했다. 2350번의 감염경로는 아직 확인되지 않고 있다.

2399번은 유사 증상이 나타나 자발적인 검사를 통해 감염사실이 밝혀졌다. 기존 확진자와의 접점은 아직 확인되지 않았다.

광주지역에서 최근 2주간 확진자 발생은 지난 15일부터 11→4→13→11→4→17→9→16→15→8→15→6→13→2(28일 오후 2시 기준)명으로 한 자릿수와 두 자릿수의 들쑥날쑥한 추이를 보이고 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr