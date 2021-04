[아시아경제 지연진 기자] 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 188,000 전일대비 3,500 등락률 -1.83% 거래량 418,633 전일가 191,500 2021.04.28 14:51 장중(20분지연) 관련기사 삼성전기, 1분기 영업이익 3315억…전년 대비 99%↑(상보)삼성전기, 1분기 영업이익 3315억…전년 대비 99.4%↑삼성전기, 'CDP 기후변화대응' 4년 연속 최고등급 선정 close 는 올해 1분기 연결 매출액이 2조3719억원으로 전년동기대비 11.2% 증가했다고 28일 공시했다.

이 기간 영업이익은 99.4% 늘어난 3331억원, 당기순이익은 3338억원으로 113.9% 증가했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr