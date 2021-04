[아시아경제 지연진 기자] 대교 대교 019680 | 코스피 증권정보 현재가 4,550 전일대비 80 등락률 -1.73% 거래량 187,154 전일가 4,630 2021.04.28 12:02 장중(20분지연) 관련기사 신기술로 세상을 바꾼다! '이 종목'이 뜰 수밖에 없는 이유 대교, 교육/온라인 교육 테마 상승세에 5.12% ↑대교, 엔젤산업 테마 상승세에 0.47% ↑ close 는 올해 1분기 매출액이 전년동기대비 10.2% 감소한 1533억4700만원을 기록했다고 28일 공시했다.

이 기간 영업이익은 120% 감소하며 44억2500만원의 손실을 기록했고, 당기순손실은 11억2200만원으로 86.3% 늘었다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr