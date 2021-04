[컨콜]SK하이닉스 "8인치 파운드리 사업 추가 확대 고려중"

[아시아경제 우수연 기자] SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 131,000 전일대비 4,000 등락률 -2.96% 거래량 2,201,529 전일가 135,000 2021.04.28 10:12 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜]SK하이닉스 "내년 투자분 조기 집행…2분기말 추가 의사결정"외국인·기관 순매도에 코스피 약세SK하이닉스, 1분기 영업익 65%↑…"PC·모바일 메모리 반도체 수요 호조" close 는 28일 올해 1분기 실적 컨퍼런스콜에서 "8인치에 집중된 파운드리 사업 확장에 대한 다양한 옵션을 고려중"이라며 "8인치 파운드리 사업에 대한 미래 전망을 긍정적으로 보고 있다"고 말했다.

이어 "자회사인 시스템IC의 국내 8인치 파운드리사업을 중국으로 이전해 가격 경쟁력을 확보했으며 키파운드리의 파운드리 사업부 인수에서도 SK하이닉스가 LP로 참여한바 있다"고 덧붙였다.

