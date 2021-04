[클릭 e종목]"삼성SDI, 2분기부터 실적 개선 본격화"

신한금융투자 보고서

[아시아경제 이민지 기자]신한금융투자는 28일 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 685,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 689,000 2021.04.28 08:20 장시작전(20분지연) 관련기사 [컨콜]삼성SDI "반도체 수급 이슈 길어지면 생산계획 변동 가능성"[컨콜]삼성SDI "반도체·OLED 소재 사업 성장 지속 전망"[컨콜]삼성SDI "전기차용 배터리 매출, 올해 원형전지 사업 한자릿수 비중" close 에 대해 투자의견 매수와 목표주가 90만원을 유지했다. 2분기 실적개선 전망과 올해 자동차용 배터리 흑자전환에 대한 기대감이 반영된 것으로 풀이된다.

1분기 매출액 2조9632억원, 영업이익 1332억원으로 전년동기대비 23.6%, 141.7% 성장한 것으로 추정된다. 시장 추정치인 1413억원을 소폭 밑돌았는데, 1분기 계절적 비수기로 인해 전기대비 자동차용 배터리 판매가 감소했고 국내 ESS 배터리 수요가 축소됐기 때문이다.

2분기부터는 자동차용 배터리 판매가 증가할 전망이다. 미국향 ESS 배터리 판매가 큰 폭으로 증가할 것으로 예상되기 때문이다. 전기자전거와 청소기용 원형 배터리 판매 호조도 지속될 것으로 보인다. 편광판과 반도체 소재, OLED 소재 수요가 늘어나고 있다는 점도 긍정적이다. 영업이익은 2분기 2140억원, 3분기 3330억원으로 실적 개선이 본격화될 전망이다. 이에 따라 올해 매출액은 13조6032억원, 영업이익 1조195억원으로 전년 대비 20/4%, 51.9%가량 상승할 것으로 보인다.

폭스바겐은 최근 자체 배터리 라인 투자와 함께 2030년까지 전기차 80%에 각형 배터리를 탑재하겠다고 밝혔다. 소현철 신한금융투자 연구원은 “글로벌 전기차 배터리 시장이 각형 중심으로 재편될 가능성이 높다”며 “각형 배터리에서 경쟁우위를 확보하고 있는 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 685,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 689,000 2021.04.28 08:20 장시작전(20분지연) 관련기사 [컨콜]삼성SDI "반도체 수급 이슈 길어지면 생산계획 변동 가능성"[컨콜]삼성SDI "반도체·OLED 소재 사업 성장 지속 전망"[컨콜]삼성SDI "전기차용 배터리 매출, 올해 원형전지 사업 한자릿수 비중" close 의 수혜가 기대된다”고 말했다.

소현철 연구원은 “지난달에는 폭스바겐의 자체 배터리 투자 발표로 투자 심리가 위축됐지만, 자동차 업체의 배터리 자체 생산이 현실화되기 까지는 시간이 더 걸릴 전망”이라며 “ 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 685,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 689,000 2021.04.28 08:20 장시작전(20분지연) 관련기사 [컨콜]삼성SDI "반도체 수급 이슈 길어지면 생산계획 변동 가능성"[컨콜]삼성SDI "반도체·OLED 소재 사업 성장 지속 전망"[컨콜]삼성SDI "전기차용 배터리 매출, 올해 원형전지 사업 한자릿수 비중" close 는 차세대 전고체 배터리 개발도 착실히 준비 중이고 헝가리 이외의 새로운 배터리 투자처도 검토 중에 있어 주가 회복이 기대된다”고 말했다,

이민지 기자 ming@asiae.co.kr