스타리아LPG, 첫 충전은 SK 충전소에서 무료로

신형 MPV '스타리아' LPG 모델 구매자 대상 연료비 지원 프로모션 실시

[아시아경제 황윤주 기자] SK가스㈜와 SK에너지가 현대차의 신형 MPV(다목적·다인승 차량) 스타리아 LPG 모델의 성공적인 출시를 위해 팔을 걷었다.

SK가스와 SK에너지는 이번달 출시된 현대자동차의 신형 MPV 스타리아 LPG 모델을 지원사격 하기 위해 연료비 지원 프로모션을 진행한다고 28일 밝혔다.

SK가스와 SK에너지가 진행하는 '스타리아 LPG 모델 연료비지원 프로모션'은 스타리아 LPG 모델이 출고되는 5월 중순부터 출고 고객이 현대차에서 운영하는 모바일 쇼핑몰 '블루라이프몰'에서 SK LPG 충전권 5만원을 구입하면 SK에서 추가로 5만원을 증정하는 형태로 진행이 된다. 구입한 LPG충전권은 전국 모든 SK LPG 충전소에서 사용이 가능하며, 프로모션 기간은 5월 중순부터 3개월간이다.

이번에 출시된 스타리아 LPG 모델은 22년만에 출시된 LPG MPV다. 그런 만큼 LPG업계의 기대감도 크다. 2011년 기아차의 카니발 LPG 모델이 단종되면서 국내 판매되는 LPG MPV는 스타리아의 이전 모델인 스타렉스가 유일했다. 경유차의 미세먼지 문제가 사회적인 이슈로 대두되면서 다양한 LPG차량의 필요성이 증가되던 분위기 속에 작년 7월 기아차의 신형 카니발 LPG 모델 출시를 기대했으나, 휘발유와 경유 모델만 출시되면서 올해 출시된 현대차의 스타리아가 국내 유일의 LPG 승합차가 되었다. LPG업계에서는 국내 MPV로는 유일하게 현대차 스타리아에만 있는 LPG 모델의 붐업을 지원하기 위해 다양한 프로모션을 준비하고 있는 것으로 알려졌다. 그 첫 포문을 SK가스와 SK에너지가 연료비 지원 프로모션으로 열게 되었다.

현대차에서 출시된 다른 LPG차량을 구입한 고객들에게도 연료비 지원을 실시한다. 스타리아 LPG모델을 제외한 다른 LPG차량을 구매한 고객이 현대차에서 운영하는 모바일 쇼핑몰 '블루라이프몰'에서 SK LPG 충전권 5만원을(1만원권 5매) 구입하면 SK에서 추가로 1만원권을 증정한다.

SK 가스 관계자는 "국내 유일한 LPG MPV인 스타리아의 출시를 통해 친환경 LPG 차량이 확산되는 계기가 되기를 바란다"며 "친환경 LPG 차량의 확대를 위해 그동안 많은 프로모션들을 진행해 왔고, 앞으로도 더욱 다양하고 많은 프로모션을 런칭할 예정이다"라고 밝혔다.

이번에 진행되는 스타리아 LPG 모델 연료지원 프로모션의 자세한 내용은 현대자동차 홈페이지을 통해 확인이 가능하다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr