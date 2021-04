[포토]류경기 중랑구청장 ‘중랑망우공간’ 건립 착공식 참석

[아시아경제 박종일 기자] 류경기 중랑구청장은 27일 오후 2시 망우리공원에서 개최된 ‘중랑망우공간’ 착공식에 참석했다.

‘중랑망우공간’은 망우리공원을 서울 대표 역사문화공원으로 조성하기 위한 거점 시설로, 규모는 지상 2층, 연면적 1247㎡(377평)이다.

이곳에 카페, 화장실, 주차장 등 편의시설 뿐 아니라 전망대, 홍보·전시관, 교육실 등이 들어서 역사문화교육 장소로 활용될 계획이다.

류경기 중랑구청장은 “올해 말 중랑망우공간이 문을 열면 주민들이 망우리공원을 더욱 편안하게 방문하고 이곳에 잠들어계신 역사적 인물에 대한 관심도 높아질 것”이라며 “주민편의시설을 확충하고 다양한 체험학습 프로그램을 개발, 망우리공원을 서울의 대표 역사문화공원으로 키워나가겠다”고 말했다.

망우리공원은 한용운, 오세창, 방정환, 지석영, 이중섭 등 대한민국 근현대사를 이끌어간 60여명의 선구자들이 한 곳에 잠들어 있는 곳이다. 과거 공동묘지 이미지를 벗고 숲과 산책로가 있는 주민들의 힐링공간이자 역사의 산 교육장으로 자리매김하고 있다.

