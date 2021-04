합천군 ‘보조금24’ 서비스 개시

정부·지방자치단체가 제공하는 보조금 등 서비스를 한 번에 확인



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 행정안전부는 국민이 정부의 각종 수혜 서비스 등을 일목요연하게 확인할 수 있는 보조금 24 서비스를 28일부터 전국적으로 개시할 예정이다.

이에 경남 합천군도 ‘보조금 24’ 서비스를 28일부터 개시한다고 27일 밝혔다.

보조금 24는 ‘정부24’ 홈페이지를 통해 정부나 지방자치단체가 제공하는 보조금 등의 서비스를 한 번에 확인하고 신청할 수 있는 서비스다.

보조금 신청 등을 위해 읍·면사무소를 직접 방문하거나 여러 홈페이지를 찾아다니지 않아도 개인이 받을 수 있는 혜택을 쉽고 편리하게 확인하고 신청하도록 알려준다.

이용 방법은 PC나 스마트폰을 통해 정부24 홈페이지에 접속해 로그인하면 보조금 24 메뉴에 서비스 이용 동의를 체크하면 정부가 제공하는 맞춤형 혜택을 확인해 바로 신청할 수 있다.

디지털 약자는 28일부터 신분증을 지참해 읍·면사무소에 방문해 공공서비스 목록 열람신청서를 작성해 제출하면 보조금 24 서비스의 맞춤형 정보 출력물을 받을 수 있다.

군 관계자는 “읍·면사무소에 게시판과 전광판을 통해 보조금 24 서비스 개시를 홍보했고, 경제적 어려움에도 신청 시기나 방법을 몰라 혜택을 받지 못하는 군민들이 혜택을 볼 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr