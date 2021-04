약보합 지속 코스피…3200선으로 소폭 하락

外人·기관 매도 지속…코스피도 1%가까이 하락

[아시아경제 이민우 기자] 개장 이후 약보합세를 이어간 코스피가 3200대로 내려앉았다.

27일 오후 1시53분 기준 코스피는 전날 대비 0.33% 떨어진 3206.94를 기록했다. 전날 대비 0.02% 오른 3218.30으로 출발한 뒤 하락세가 이어지고 있다. 오후 들어서는 3200대로 내려 앉은 모습이다.

외국인과 기관의 지속된 매도가 지수를 끌어내린 것으로 보인다. 이들은 각각 3165억원, 1236억원어치를 순매도했다. 반면 개인은 5317억원어치를 사들였다.

하락한 업종이 다수였다. 의약품(-1.99%), 비금속광물(-1.89%), 운수장비(-1.43%), 유통업(-0.62%) 등의 순서로 낙폭이 컸다. 철강·금속(4.76%), 전기가스업(1.37%) 등은 올랐다.

코스닥도 비슷한 추세다. 같은 시간 전날 대비 0.88% 떨어진 1021.04를 나타냈다. 전날보다 0.02% 상승한 1030.29로 개장한 직후부터 하락세로 전환, 1020선 근방까지 내려왔다.

역시 외국인과 기관의 쌍매도가 이어지고 있다. 각각 1312억원, 340억원을 순매도했다. 개인은 1767억원을 순매수했다.

대부분의 업종이 하락세다. 유통(-2.00%), 통신장비(-1.70%), 제약(-1.53%), 운송장비·부품(-1.49%) 등의 순서였다. 운송(3.06%), 음식료·담배(1.34%) 등은 올랐다.

