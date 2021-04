삼성SDI, 1분기 영업이익 1332억원…전년 대비 147%↑(상보)

[아시아경제 김흥순 기자, 우수연 기자] 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 687,000 전일대비 2,000 등락률 -0.29% 거래량 211,861 전일가 689,000 2021.04.27 14:19 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜]삼성SDI "올해 해외 ESS 수주 안정적 확보…국내 감소분 상쇄"[컨콜] 삼성SDI "올해 차량용 전지사업 흑자 전환 계획 차질 없다"[컨콜]삼성SDI "폭스바겐 등 OEM 배터리 내재화, 상당한 시간 걸릴 듯" close 는 올해 1분기 영업이익이 연결 기준 1332억원으로 지난해 동기보다 146.74% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 27일 공시했다. 매출은 2조9632억원으로 전년 동기 대비 23.59% 증가했다. 순이익은 1500억원으로 2만477.91% 늘었다.

부문별로 에너지(배터리) 부문 매출은 2조3870억원으로 전년 동기 대비 32.9% 증가했다. 전 분기와 비교해서는 9.2% 감소했다. 삼성SDI는 전분기와 비교해 중대형 배터리(전지) 중 자동차 전지는 계절적 비수기로 판매가 감소했고 에너지저장장치(ESS)도 국내 REC(공급인증서) 가중치 일몰 영향으로 매출이 줄었다고 설명했다.

소형 전지인 원형 배터리는 무선 전동공구향 판매가 늘며 매출이 전 분기 수준이었지만, 파우치 전지는 해외 판매 약세로 매출이 감소했다.

전자재료 부문 매출은 5762억 원으로 전년 동기 대비 4.3%, 전 분기 대비 7.4% 각각 감소했다. 전 분기에 비해 반도체 소재는 매출이 소폭 증가하고 편광필름도 대형 TV 수요 호조 속 전분기 수준의 매출을 유지했다. 다만 유기발광다이오드(OLED) 소재는 계절적 요인으로 매출이 감소했다.

삼성SDI는 2분기에는 전 사업 부문 실적이 개선할 것으로 전망했다. 중대형 배터리는 판매가 확대하며 수익성이 개선할 것으로 기대했다.

자동차 전지는 유럽향 판매가 늘고 ESS는 미주 전력용 프로젝트 중심으로 공급이 확대될 것으로 보인다고 회사 측은 전망했다. 소형 전지는 성수기 진입으로 판매 확대를 예상했고, 원형 전지는 신규 전기차 프로젝트에 공급이 시작되고 마이크로 모빌리티·청소기향 판매가 증가할 것으로 내다봤다. 파우치 전지는 보급형 스마트폰 모델 중심으로 공급 확대를 점쳤다.

이 밖에 전자재료는 전 분기 대비 견조한 판매 증가를 기대했고, 편광필름과 OLED 소재는 수요 확대에 따른 판매 증가를 예상했다. 반도체 소재도 주요 고객의 웨이퍼 투입량 증가로 판매 성장이 지속될 것이라고 전망했다.

