[아시아경제 온라인이슈팀] 브레이브걸스 민영이 화사한 일상샷으로 근황을 알렸다.

최근 민영은 자신의 인스타그램에 '꽃길만 걷게 해주시겠다며 하나부터 열까지 세심하게 챙겨주시던 광고촬영현장'이라는 글과 함께 사진을 게재했다. 사진 속 민영은 오프숄더 드레스에 화관을 쓰고 선풍기를 들고 있다. 여성미가 돋보인다.

이를 본 팬들은 "와 사진이 꽃으로 가득찼다" "꽃이 걷고 있으니 그길이 꽃길이죠" 등의 반응을 보였다.

