[아시아경제 임혜선 기자] 동서식품은 비스킷 리츠 크래커의 신제품 '리츠 샌드위치 크래커 화이트'를 출시한다고 26일 밝혔다.

'리츠 샌드위치 크래커 화이트'는 담백하고 바삭한 리츠 크래커와 화이트 크림이 조화롭게 어우러진 제품이다. 리츠 크래커는 1935년 발매 후 오랜 시간 동안 전 세계적으로 사랑받고 있는 정통 크래커다. 이번 리츠 샌드위치 크래커 화이트 출시로 '리츠 크래커(오리지널)', '리츠 샌드위치 크래커 치즈', '리츠 샌드위치 크래커 레몬', '리츠 샌드위치 크래커 초코' 등 총 5종의 제품을 갖춰 소비자들의 선택 폭을 넓혔다.

동서식품은 이번 신제품 발매를 맞아 리츠 크래커 공식 SNS 채널을 통한 소비자 이벤트와 오프라인 매장 샘플링 등 다양한 출시 기념 이벤트를 전개할 예정이다. 가격은 전국 할인점 기준 1200원이다.

