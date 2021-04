경북 영천경마공원, 대구도시철도 노선 확정으로 '융단길' 깔았다

국토부, 제4차 국가철도망 공청회서 반영 발표

대구경북선, 대구권 광역철도망 숙원사업 '해결'

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경산 안심역에서 영천 금호까지 연결하는 '대구도시철도 1호선 금호연장' 계획안이 국토교통부의 제4차 국가철도망 구축계획에 반영돼, 현재 건설사업이 추진되고 있는 영천경마공원의 미래에 융단길이 깔렸다.

25일 경북도에 따르면 '대구도시철도 1호선 금호연장'(5㎞) 계획안이 지난 22일 열린 제4차 국가철도망 구축계획 수립연구' 공청회에서 구체화됐다.

국토교통부가 이날 발표한 구축계획안에는 서대구(경부선)~통합신공항~의성(중앙선)을 잇는 대구경북선, 대구권 광역철도 구미~김천 연장사업, 문경~김천 내륙철도, 점촌~영주 전철화 등 경북도가 그간 지속적으로 요구해 온 철도 사안들이 대부분 포함됐다.

제4차 국가철도망 구축계획은 향후 10년간(2021~2030) 국가철도망구축의 기본방향과 노선확충계획을 담은 국가중장기 플랜이다.

영천시는 운주산에 말 문화체험관을 개장하고 한국마사회 경마공원을 유치하는 등 지역 경제의 신성장 동력을 '말 산업'으로 지목, 다양한 프로젝트를 진행해 오고 있다.

영천경마공원 건설 공사는 2024년 9월 개장을 목표로 현재 토지수용 절차가 진행중이다. 국내 최초의 잔디주로를 갖춘 국제수준의 경마공원으로 개장시에는 연 200만명의 관광객 방문이 예상된다.

그간 지역 랜드마크로 자리매김하기 위해서 사통팔달 교통환경을 갖추는 것이 큰 과제였던 만큼, 이번 '대구도시철도 1호선 금호연장' 발표는 영천경마공원의 성공적 필수조건을 충족시키는 낭보로 받아들여지고 있다.

이철우 경북도지사는 "영천경마공원 6차선 주진입도로 개통을 비롯해 주변 인프라 확충에 지역 국회의원 등과 함께 적극 노력해 왔다"며 "교통 인프라 구축은 경마공원 성공뿐만 아니라 지역발전에 큰 도움이 될 것"이라고 반겼다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr