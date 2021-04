[아시아경제 박종일 기자] 마포구(구청자 유동균)가 행복한 지역 문화 조성을 위해서 '마포 걷고 싶은 길 10선'을 선정, 구민과 함께 참여하는 노력을 꾸준히 이어가고 있다.

유동균 마포구청장은 24일 오전 '제6코스 망원 한강길'로 지정된 길을 마포구민과 함께 걸었다.

망원 한강길은 조선시대 경치 맛집이었던 ‘망원정’과 ‘서울함 공원’, 탁 트인 ‘한강공원’ 을 볼 수 있는 코스다.

유동균 마포구청장은 "앞으로도 문화관광자원을 많이 발굴, 마포구민이 건강한 체험을 할 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

