[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 24일 오후 양평동6차현대아파트에서 열린 서울시립교향악단의 ‘우리동네 음악회’에 참석해 주민들과 소통했다.

이번 공연은 영등포구가 주최, 서울시립교향악단이 주관하는 찾아가는 음악회로 문래동 롯데캐슬아파트와 양평동6차현대아파트에서 진행됐다.

공연은 코로나19로 지친 구민들을 위로하고 삶의 활력을 북돋아주기 위한 취지로 진행, 아파트 발코니를 통한 관람, 참석자간 거리두기 등 방역수칙을 철저히 준수하며 진행됐다.

채현일 구청장은 많은 구민분들께 음악으로 큰 위로와 감동을 전해준 시립교향악단에 진심으로 감사드리며, "클래식 공연의 대중화와 문화향유 기회의 확대를 위해 더욱 노력하겠다"고 전했다.

