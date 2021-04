초등 3학년 교실마다 나비가 훨훨 … 울진군, 9년째 '나비알' 분양 '인기'

학생들 한달간 나비 부화과정 직접 체험 … 전찬걸 군수 "교과과정 곤충알 분양 확대"

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 울진군 관내 초등학교 3학년 교실에서는 매년 이맘때마다 학생들이 나비 키우는 재미에 감탄사가 연발하는 이색적인 분위기가 연출된다.

아이들은 과학 교과과정과 관련, 알에서 깨어난 애벌레가 번데기를 거쳐 나비가 되는 모든 과정(30~35일 소요)을 교실에서 직접 관찰하며 생명의 소중함을 느끼는 기회를 갖는다.

이같은 교실 풍경은 울진군이 지난 2013년부터 왕피천공원(옛 엑스포공원) 사업소에서 자체 사육한 나비알을 관내 초등학교에 분양하면서 시작됐다.

울진군(군수 전찬걸)은 올해에도 지난 19일부터 23일까지 관내 15개 초등학교에 배추흰나비와 큰줄흰나비의 알을 케일(애벌레 먹이식물)과 함께 무료로 분양했다.

개별 학교에서는 나비생태설명서를 비롯해 화분과 모기장 등 사육에 필요한 모든 준비물을 함께 전달받아 학생들이 교실에서 나비의 탄생 순간을 지켜보는 감동을 경험한다.

전찬걸 울진군수는 "다른 지자체에서는 보기 드문 사례로 손꼽히는 '나비알 분양'의 학습 효과가 학교에서 매년 큰 호응을 받고 있다"며 "앞으로 학교 교과과정에 도움이 될 수 있는 장수풍뎅이, 사슴벌레, 흰점박이꽃무지, 호랑나비등도 자체증식을 통해 필요한 학교에 분양하겠다"고 전했다.

