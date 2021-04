[포토]유동균 마포구청장 '전국 사회연대경제 지방정부협의회' 제5기 출범식 참석

[아시아경제 박종일 기자] 유동균 마포구청장은 전국 48개 지방자치 단체장이 참여하는 모임인 '전국 사회연대경제 지방정부협의회' 제5기 출범식에 참석했다.

'전국 사회연대경제 지방정부협의회'는 사회적경제 기본법 제정 추진, 우수사례 발굴, 정책 포럼 개최 등을 통해 사회적경제 확산에 중요한 역할을 하고 있다.

