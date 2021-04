이마트 몰리스, 네이버 쇼핑라이브…인기상품 특가판매

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트의 반려동물 전문매장 몰리스는 오는 27일 오후 6시부터 8시까지 네이버 쇼핑라이브에서 라이브커머스를 진행한다고 25일 밝혔다. 다양한 몰리스 상품을 특가에 판매하고, 전문가와 함께하는 반려동물 특강 및 Q&A도 함께 진행된다.

몰리스 인기상품 7종을 라이브커머스 자정까지 특가 판매한다. 대표 상품으로는 지위픽 건사료 1kg 6종 구매 시 사료 454g을 추가로 증정하며, 몰리스 베스트 인기간식 12종을 30% 할인해 판매한다. 반려동물을 위한 특허유산균 펫쿠르트 유산균 건강간식도 1+1 프로모션을 준비했다.

또한 ‘원조 개통령’이라고도 알려진 반려동물 행동 전문가 이웅종 연암대 교수가 출연해 ‘책임감 있는 보호자란?’, ‘매너펫 교육이란?’이라는 주제로 강연을 진행하고 시청자들과 소통하는 시간을 갖는다.

몰리스는 라이브커머스 기념 사전 이벤트로 이 교수에게 반려동물 관련 질문을 남긴 시청자 중 추첨을 통해 몰리스 상품을 증정한다. 몰리스 스마트스토어를 찜하거나 ‘방송 알림 받기’를 설정한 고객에게는 몰리스 할인 쿠폰을 증정한다.

몰리스 관계자는 “실시간 소통이 가능하다는 라이브커머스의 특성을 고려해 단순 상품 판매를 넘어서 시청자들이 반려동물에 대한 궁금증을 해소할 수 있는 장을 마련하게 됐다”며 “향후 오프라인 몰리스샵, 이삭훈련소 등 다양한 장소를 활용한 컨텐츠를 기획해 고객들에게 재미있고 유익한 반려동물 라이브커머스를 선보일 예정”라고 말했다.

