캠코, 유휴 국유지에 발달장애인 '치유농장' 개장

[아시아경제 송승섭 기자]한국자산관리공사(캠코)가 22일 전북 생물산업진흥원 비즈니스센터에 ‘케어팜(치유농장)’을 개장했다.

케어팜은 올해 행정안전부의 ‘국민 손으로 뽑은 7대 중점 협업과제’다. 지난해 11월 야외 활동이 부족한 발달장애인의 정신적·육체적 치유를 돕기 위해 마련된 치유농장이다. 캠코 전북지역본부가 6개 기관과 협력해 미활용 국유지에 조성했다.

케어팜에서는 텃밭 가꾸기와 같은 영농활동부터 원예실습, 말 목장 체험, 숲 체험 등이 이뤄진다. 케어팜 활성화로 발달장애인의 경제적 자립과 일자리 창출까지 모색할 방침이다.

문성유 캠코 사장은 “발달장애인 치유와 경제적 자립을 돕게 돼 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 사회적 가치를 꾸준히 확장해 가겠다”고 강조했다.

