주호영 "野 목소리 귀 기울여 달라" 이철희 "쓴소리 듣겠다"

[아시아경제 이현주 기자] 이철희 청와대 신임 정무수석은 22일 주호영 국민의힘 당 대표 권한대행 겸 원내대표를 만나 "야당과 소통이 소홀하다는 것에 죄송하다"면서 "소통 열심히 하고 쓴소리 듣는 역할을 하겠다"고 말했다.

이 정무수석은 이날 주 권한대행을 예방하는 자리를 가졌다. 주 권한대행은 "문재인 정권 국정 방향을 우리 당이 동의 못하는 것 많다"면서 "야당의 존재 의의는 여당이 생각하지 못 한 것 지적하고, 집단사고 위험을 고쳐주는 데 있다"고 말했다. 그러면서 "귀 기울여서 들으시면 국정 성공에 도움이 될 것이라 생각한다"고 강조했다. 이어 그는 "제가 원내대표가 되고 난 뒤 정무수석 되신 분들이 처음에 인사 말고 제가 한 번인가 밖에 방문을 받지 못 했다"면서 "이 정무수석께서 일이 있으나 없으나 와서 차 한 잔 하면 의견을 좁힐 수 있으니 기대를 많이 하겠다"고 말했다.

이에 대해 이 수석은 "국회의원을 할 때 소신은, 다름이라는 것은 존중 받을 일이지 부정해서는 안된다고 생각해왔다"면서 "야당은 지적하고 비판하는 게 기본 역할이라고 생각한다. 문재인 대통령도 (제가) 임명되고 차 한 잔 하는 자리에서 특별히 야당과 소통하고 협력하라고 당부했다"고 전했다.

