‘반려식물 키우기’ 한남대, 코로나19 치유 프로젝트 호응

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한남대가 운영하는 ‘반려식물 키우기’ 프로그램이 참여자들로부터 호응을 얻고 있다.

22일 대학은 교내 선교사촌 내 인성플러스센터 실습실 야외마당에서 반려식품 프로그램을 진행했다고 밝혔다.

프로그램은 대학 기숙사에서 생활하는 재학생 36명이 참여해 향장미와 향패랭이 등을 직접 화분에 심어 자신의 반려식물로 분양받는 방식으로 진행됐다.

특히 프로그램 참여 학생들은 반려식물 성장과정에 대한 소감을 적고 관찰일지를 쓰는 등 코로나19로 지친 일상에서 반려식물로 힐링을 얻게 될 것으로 보인다.

이날 프로그램은 인성플러스센터가 강은미 시화來 플라워 스쿨 대표의 재능기부를 연계해 기획됐다.

대학은 이날 정성균 선교관 앞마당에서 교직원 대상의 반려식물 키우기 프로그램도 운영했다. 이 프로그램은 교내 교직원이 화분을 가져와 자원봉사 가드너의 도움으로 분갈이, 반려식물 심기 등에 참여하는 방식으로 이뤄졌다.

자원봉사에 동참한 가드너는 식물 기르기 분야에 전문성을 갖춘 교직원으로 구성됐다.

‘반려식물 키우기’ 프로그램은 이날을 시작으로 매주 지속 운영될 예정이다.

한철 인성플러스센터장은 “코로나19 장기화로 일상에 지친 구성원에게 반려식물 키우기 활동이 힐링으로 다가가길 바란다”고 말했다.

