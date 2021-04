檢, '허위 보도자료' 공수처 관계자 소환 통보

[아시아경제 배경환 기자] 검찰이 고위공직자범죄수사처(공수처)의 이성윤 서울중앙지검장 특혜 조사와 관련한 보도자료를 허위 작성했다는 의혹에 대해 수사에 착수했다.

22일 법조계에 따르면 수원지검 형사3부장(이정섭 부장검사)는 문상호 공수처 대변인 등에게 소환조사를 받으라고 통보했다.

앞서 이 지검장은 지난달 7일 김학의 전 법무부 차관 불법 출국금지 사건과 관련한 공수처 면담 당시 김진욱 처장의 관용차를 이용해 청사로 들어와 논란을 일으켰다.

이에 공수처는 "공수처에는 청사 출입이 가능한 관용차 2대가 있는데 2호차는 체포 피의자 호송용으로 뒷좌석 문이 열리지 않는 차량이어서 이용할 수 없었다"고 해명했지만 2호차가 일반 차량이라는 지적이 나오면서 이 사건 공익신고인 및 시민단체 등이 김 처장을 고발했다.

검찰은 공수처가 사실관계가 틀린 보도자료를 낸 것이 확인된 만큼 참고인들을 대상으로 누가 해당 자료 작성에 관여했는지 등 경위를 파악하는 데에 집중할 것으로 알려졌다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr