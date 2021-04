과기부 2차관 "일상의 온라인화…초고속인터넷 연결성 보장해야"

[아시아경제 조슬기나 기자] 조경식 과학기술정보통신부 2차관은 22일 “코로나19로 인해 우리의 일상이 온라인화된 상황에서 초고속인터넷 연결성을 보장하는 것은 생존을 위한 기본권 차원에서 접근해야 한다”고 밝혔다.

조 차관은 한국시간으로 이날 저녁 개최된 '초고속인터넷 연결성 권고안(OECD Council Recommendation on Broadband Connectivity) 발간 기념행사'에 참석해 한국의 초고속인터넷 구축 정책 경험과 디지털 뉴딜 정책을 소개했다.

OECD 초고속인터넷 연결성 권고안은 2004년 채택된 초고속인터넷 개발 권고안을 디지털 시대에 새롭게 등장한 이슈에 대응하기 위해 개정된 것이다. ▲초고속인터넷 개발에 대한 경쟁·투자·혁신 증진 ▲디지털격차 해소 조치 ▲네트워크 회복력 및 신뢰성과 안정성 보장 조치 ▲통신망의 부정적 환경 영향 최소화 ▲초고속인터넷 시장에 대한 주기적 평가 등 5개 핵심 분야에 대한 정책 권고사항을 제시하고 있다.

우리나라는 권고안 개정작업에 적극 참여해 고용량 인프라 구축 투자, 네트워크 회복력, 취약계층 연결성 개선, 초고속인터넷 서비스 품질 평가 등 정책적 중점사항을 반영하는 등 권고안의 완성 및 채택에 기여했다.

이날 행사에서 조 차관은 브라질 통신부 차관과 함께 기조연설자로 나섰다. 조 차관은 한국의 초고속인터넷 구축 경험을 소개한 이후 “국가간 디지털격차 해소와 연결성 증진을 위한 국제사회의 노력에 적극 기여하겠다”고 말했다. 패널 토론자로는 스페인 시장경쟁위원회 위원장, 세계은행 디지털개발국장, 에이티엔티(AT&T) 멕시코 최고경영자(CEO) 등이 참석했다.

