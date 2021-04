신한카드, 마스터카드와 티웨이 항공기 래핑 광고

티웨이 항공기 총 3대 대상으로, 향후 1년간 진행 예정

[아시아경제 기하영 기자]신한카드가 국내 카드업계 처음으로 항공기 래핑 광고를 선보인다.

신한카드는 '판귄' 캐릭터를 활용한 항공기 래핑 광고를 진행한다고 22일 밝혔다. 이번 항공기 래핑 광고는 국내 카드업계에서 시도되는 첫 번째 사례로 마스터카드와 공동으로 기획됐다.

신한카드는 귀엽고 친근한 판귄 캐릭터 이미지를 여행 컨셉의 일러스트로 제작해 티웨이 항공기 총 3대에 래핑을 진행할 계획이다. 기체 외부 래핑을 비롯해 좌석 트레이테이블 등 내부에도 래핑을 진행한다. 기내 트레이테이블 광고를 통해 탑승 내내 1대1로 브랜드를 노출하고, 기내 창문에도 캐릭터를 부착해 창문 밖 사진 촬영 등을 통한 자발적인 바이럴도 이끌어낼 계획이다. 래핑 광고는 론칭 시점으로부터 1년간 진행될 예정이다.

신한카드 관계자는 "코로나19로 인해 그 동안 갈 수 없었던 여행에 대한 그리움과 자유롭게 여행을 다닐 설레임 등을 래핑 광고를 통해 표현하고자 했다"며 "코로나19로 힘든 시기를 보내고 있는 항공업과 상생한다는데 그 의미가 더 깊다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr