1분기 증권결제대금 일평균 30.7조…전분기대비 18.5%↑

[아시아경제 이선애 기자] 한국예탁결제원을 통한 증권결제대금이 일평균 30조7000억원으로 집계됐다. 전분기(25조9000억원) 대비 18.5% 증가한 규모다.

22일 예탁원에 따르면 장내·외 주식결제대금은 2조7100억원으로 전분기(1조9000원) 대비 42.6% 증가했다. 장내·외 채권결제대금은 28조원으로 전분기(24조원) 대비 16.6% 늘었다.

1분기 장내 주식시장 일평균 결제대금은 1조2500억원으로 전분기(8800억원) 대비 41.5% 증가했다. 거래대금은 38조4000억원으로 전분기(31조5000억원) 대비 22.0% 늘었다. 차감률은 직전분기와 유사하게 유지됨에 따라 결제대금이 증가했다.

1분기 장내 채권시장 일평균 결제대금은 2조8200억원으로 전분기(2조4500억원) 대비 15.0% 늘었다. 거래대금은 9조2100억원으로 전분기(9조8000억원) 대비 6.0% 감소했다. 차감률이 69.4%로 5.6%p 하락함에 따라 결제대금이 증가했다.

1분기 주식기관투자자결제 일평균 결제대금은 1조4600억원으로 전분기(1조200억원) 대비 43.5% 증가했다. 거래대금은 14조6500억원으로 전분기(10조3300원) 대비 41.8% 증가했다. 차감률은 전분기와 유사하게 유지됨에 따라 결제대금이 늘었다.

1분기 채권기관투자자결제 일평균 결제대금은 25조2000억원으로 전분기(21조6000억원) 대비 16.7% 증가했다. 거래대금은 35조3000억원으로 전분기(30조4000억원) 대비 16.0% 증가했다. 차감률은 전분기와 유사하게 유지됨에 따라 결제대금이 늘었다.

채권 종류별 일평균 결제대금은 국채가 6조8900억원(49.0%)으로 가장 높은 비중을 차지했다. 이어 금융채 3조4800억원(24.8%), 통안채 2조1000억원(15.0%) 순으로 나타났다.

