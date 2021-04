[아시아경제 박지환 기자] 크루셜텍 크루셜텍 114120 | 코스닥 증권정보 현재가 1,785 전일대비 410 등락률 +29.82% 거래량 4,755,254 전일가 1,375 2021.04.22 09:51 장중(20분지연) 관련기사 반도체 국산화!! 삼성전자, SK하이닉스에 납품 ‘이 기업’! 주가 훨훨!지금 잡아야 할, 삼성전자, SK하이닉스에 납품 ‘이 기업’! 주가 훨훨!“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 이 유럽연합(EU)의 지문 신용카드 상용화 소식에 급등세를 보이고 있다.

22일 한국거래소에 따르면 오전 9시35분 기준 크루셜텍은 전일 대비 29.82%(410원) 상승한 1785원에 거래되고 있다.

전날 EU 연구개발(R&D) 정보서비스(CORDIS)는 "지문센서, 다중 인터페이스 및 백엔드 인증 시스템을 갖춘 획기적인 생체 인식 스마트카드를 개발했다"는 내용의 보고서를 발표했다. 지문인식 기술이 정부신분증, 신용카드, 블록체인 등에 대폭 활용될 것이란 전망이다.

크루셜텍은 지문인식 솔루션의 핵심인 센서IC, 알고리즘, 모듈패키징 기술을 보유한 지문인식 원스탑 솔루션 기업이다.

