에이스침대-삼성전자, 신세계 타임스퀘어점 '팝업스토어' 열어

[아시아경제 김보경 기자] 에이스침대가 신세계 타임스퀘어점에서 삼성전자와 함께 콜라보레이션한 팝업스토어를 선보인다.

에이스침대는 오는 6월 13일까지 서울 영등포구에 위치한 신세계 타임스퀘어점 4층에서 에이스침대의 하이엔드 매트리스 브랜드 '에이스 헤리츠'와 삼성전자의 생활가전을 한 자리에서 볼 수 있는 팝업스토어를 운영한다고 22일 밝혔다.

이번 팝업스토어는 에이스 헤리츠와 북유럽을 대표하는 프리미엄 리클라이너 스트레스리스(Stressless), 베나토(VENATO) 룸세트 가구를 비롯해 삼성전자의 생활가전을 함께 전시한 것이 특징이다. 삼성전자의 대표 생활가전인 셰리프TV, 에어드레서, 큐브 공기청정기, 제트 무선청소기 등도 만나볼 수 있다.

양사는 팝업스토어 오픈을 기념해 사은품 증정 행사를 준비했다. 먼저 에이스침대는 구매 금액별로 ▲300만원 이상 구매 시 세사 베개속통 세트 ▲500만원 이상 구매 시 소프라움 차렵이불 세트 ▲800만원 이상 구매 시 소프라움 호텔베딩 세트를 증정한다. 삼성전자는 500만원 이상 구매 시 테팔 셰프드 프라이팬 세트를 증정한다.

에이스침대의 멤버십 서비스 '에이스 웨딩멤버스'에 가입한 고객이라면 풍성한 웨딩 프로모션 혜택까지 추가로 누릴 수 있다. 에이스 웨딩멤버스는 예비 부부라면 누구나 예식장 계약서나 청첩장 등 결혼 관련 증빙 이미지를 이용해 간편하게 등록할 수 있다. 구매 금액별 사은품 증정, 침대전용 방충·향균·향곰팡이제 마이크로가드에코 5년 무상제공 등 차별화된 혜택을 제공한다.

에이스침대 관계자는 "이번 팝업스토어에서는 에이스침대의 에이스 헤리츠와 삼성전자의 다양한 생활가전 제품으로 꾸며진 세련되고 차별화된 인테리어를 만나볼 수 있을 것"이라며 "가구와 가전을 함께 연출함으로써 고객들이 실제 집안 인테리어에 참고할 수 있도록 구성했다"고 말했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr