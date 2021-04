한화토탈, 임직원 걸음 모아 지구사랑 실천해요

'사내 비대면 걷기 운동회'로 사막화 방지 숲 조성 기금 1000만원 기부

[아시아경제 황윤주 기자] 한화토탈이 임직원들의 자발적인 참여로 직원 개인의 건강도 챙기고, 지구 환경 보호에도 기여하는 친환경 사회공헌활동에 앞장서고 있다.

한화토탈은 22일 지구의 날을 맞아 국제 환경보호 단체인 사단법인 푸른아시아에 사막화 방지 숲 조성을 위한 기금 1000만원을 전달했다고 밝혔다.

한화토탈이 이번에 전달한 기금은 임직원들의 '비대면 걷기 운동회' 프로젝트를 통해 마련됐다. 한화토탈은 지난 3월 한 달간 모바일 어플리케이션 '빅워크'를 통해 걷기 운동회를 열고, 임직원들의 걸음 수의 합이 1억 걸음을 돌파하면 사막화 방지 숲 조성을 위한 나무를 기부하는 행사를 개최했다.

한화토탈 임직원들은 하루의 걸음 수를 모아 사막화 지역에 나무를 기부하는 비대면 걷기 운동회의 취지에 관심을 보였고, 한 달 간 총 1억2000만 걸음을 모아 프로젝트 목표를 초과 달성하는 성과를 얻었다. 1억2000만 걸음은 거리로 환산 시 약 6만km에 해당하는 수치로, 대중교통, 자가용 등의 이동수단을 이용하지 않았을 경우, 30년산 소나무 약 2200그루를 식재한 효과와 같다.

이번 걷기운동회를 통해 사단법인 푸른아시아 측에 전달한 기부금은 기후변화로 사막화가 진행되고 있는 몽골 등의 지역에 나무를 심어 숲을 조성하고, 생태계를 복원하는 데 쓰일 예정이다.

한화토탈은 이번 비대면 걷기 운동회를 일회성 행사에 그치지 않고 정기적으로 개최하여 임직원들과 즐겁게 소통하고, 지구 환경 보호도 실천하는 한화토탈 만의 조직문화로 만들어 간다는 계획이다.

