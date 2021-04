[아시아경제 배경환 기자] 종근당은 대전지방식품의약품안전청으로부터 리피로우정10mg 등 9개 의약품에 대해 잠정 제조 및 판매 중지 명령을 받았다고 21일 공시했다. 회사 측은 "이번 명령은 잠정적 제조 및 판매중지 명령"이라며 "향후 제조 및 판매중지 기간 등과 관련한 확정 명령을 수령하면 즉시 공시 또는 1개월 내 재공시할 예정"이라고 설명했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr