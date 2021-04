동신대 이상준 교수, 올해 대한건축학회상 교육상 수상

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 동신대학교는 건축공학과 이상준 교수가 올해 대한건축학회상 교육상 수상자로 선정됐다고 21일 밝혔다.

이 교수는 지난 1995년 3월부터 26년 동안 동신대에서 재직하며 건축 전문인력을 양성하고, 다양한 지역 사회 교육활동을 통해 광주와 전남지역 공무원과 전문 기술인들의 역량을 끌어올린 공로를 인정받았다.

또한 대학건축학회 이사 4회, 대한건축학회 광주전남지회장 등을 역임하며 학회 발전을 이끌고 다양한 학술 논문과 연구 활동으로 건축 교육 발전에 기여했다.

현장에서 진행한 연구를 건축설계, 도시설계, 캡스톤디자인 등 대학 교과목에 적용하고 ‘광주 폐선부지 활용 방안’, ‘나주역사문화도시 활성화 방안’과 같은 대학생들의 팀 프로젝트를 직접 지도하며 각종 대회에서 입상하는 성과도 거뒀다.

그는 지역사회를 위한 다양한 봉사활동에도 참여해왔다.

이 교수는 광주·전남의 낙후된 구도심을 활성화하기 위한 파일럿 연구, 도시건축설계 프로젝트, 심포지엄에 참여했으며, 광주YMCA 좋은동네만들기 자문위원, 광주전남환경연구소 연구위원, 녹색교통전환포럼 위원 등을 맡아 NGO 활동을 활발하게 이어왔다.

국토해양부 ‘지속가능한 도시대상’의 평가실사위원으로도 참여해 평가 가이드라인을 만들고, 나주시가 2016년 도시재생 일반 재생형 부문 1위를 차지해 5년간 100억원의 국비를 지원받는데 기여했다.

광주의 명소가 된 푸른길 조성, 광주공원 시민회관 보존 등 지역사회 우수 건축문화자원의 보존·활용 방안을 만드는 데 결정적인 역할을 했다는 평가도 받고 있다.

이 교수는 “활발한 교육·연구·봉사 활동을 통해 지역사회 발전에 이바지할 수 있어 영광이다”며 “지역사회 발전에 기여할 수 있는 전문 건축 인력 양성에 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.

