오세훈 서울시장이 21일 서울 마포구 서울창업허브 별관 제품화지원센터에서 관계자로부터 시제품 및 양산화 제품에 대한 셜명을 듣고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.