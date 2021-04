SK텔레콤, '월드IT쇼 2021'서 AI·메타버스 기술 선보인다

[아시아경제 구은모 기자] SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 301,500 전일대비 3,500 등락률 -1.15% 거래량 45,617 전일가 305,000 2021.04.21 09:55 장중(20분지연) 관련기사 기업분할 SKT…박정호 "메타버스 기업으로 간다"SK텔레콤, 스타트업과 손잡고 장애인 권익 향상에 앞장SKT, 용인세브란스병원과 '5G 복합방역로봇' 최초 상용화 close 이 오는 23일까지 열리는 국내 최대 ICT 전시회 '월드IT쇼 2021(WIS 2021)'에서 인공지능(AI)과 메타버스 관련 혁신 기술과 서비스를 선보인다고 21일 밝혔다.

SK텔레콤은 '인공지능과 가상현실로 가득찬 미래'를 주제로 대한민국 ICT 기술의 미래를 책임질 12가지 혁신 기술을 전시한다. SK텔레콤은 자체 개발한 AI의 핵심 두뇌 AI 반도체 '사피온(SAPEON)'이 적용된 각종 AI 기술을 선보인다. SK텔레콤은 지난해 12월 국내 최초로 데이터센터에 적용 가능한 AI 반도체 '사피온'을 자체 개발해 공개했다.

이번 WIS에선 관람객들이 대형 구조물 형태로 제작된 사피온을 통해 칩셋의 형태를 자세히 관찰할 수 있고, 그래픽처리장치(GPU)와 데이터 처리 속도를 실시간으로 비교할 수 있는 등 자체 개발한 AI 반도체의 우수성을 확인할 수 있게 설계했다. 이와 함께 AI 기술이 적용된 생활 속 서비스를 체험할 수 있는 기회도 제공한다. 관람객은 AI 방역 로봇 'Keemi(키미)'가 전시관 곳곳을 자율주행 기술로 돌아다니며 코로나19 방역을 시행하는 것을 관람할 수 있으며, AI 서비스 '누구(NUGU)'가 탑재된 이어셋 '누구 버즈'를 직접 사용해 볼 수 있다.

국내외서 많은 주목을 받고 있는 '메타버스' 관련 미래 서비스도 SK텔레콤 전시관에서 만나볼 수 있다. ‘메타버스’는 가상을 의미하는 ‘메타(meta)’와 현실세계를 의미하는 ‘유니버스(Universe)’의 합성어로 미래 ICT 기술의 핵심 분야로 주목받고 있다.

SK텔레콤은 ▲초현실적 경험을 제공하는 ‘5G 메타버스 시네마’ ▲메타버스 공간을 만드는 ‘점프스튜디오’ ▲차세대 5G 기술인 모바일엣지컴퓨팅이 적용된 메타버스 패션쇼, 트윈 월드(메타버스 컨퍼런스) ▲폭발적 반응을 얻고 있는 가상현실(VR) 기기 오큘러스 퀘스트2를 선보인다. 이 중 가장 눈길을 끄는 전시물은 ‘5G 메타버스 시네마’다. 관람객이 특수 장비에 타서 VR 기기를 착용하면 심해탐험이나 미래 로봇전쟁 등 초현실적인 경험을 해볼 수 있다.

SK텔레콤은 코로나19 상황을 고려해 방역과 안전에도 만전을 기한다. 기존에는 VR 기기를 써야 체험이 가능했던 ‘메타버스’ 서비스를 VR 기기 착용 없이도 안전하게 체험할 수 있도록 특수 디스플레이(시크릿 스크린)를 전시장 곳곳에 설치했다. 평상시에는 화면에 아무 것도 보이지 않지만 관람객이 스크린 앞에 서면 실제 VR 기기를 착용한 것과 같은 몰입감을 제공한다.

또한 관람객의 안전을 위해 시간대별로 방역도 철저히 실시하며, 체험기구나 이벤트는 따로 줄을 서지 않아도 모바일 예약이 가능하도록 운영한다. 현장에 비치된 QR코드를 촬영 후 기다리면 체험이 가능할 때 알림을 받을 수 있다.

송광현 SK텔레콤 디지털커뮤니케이션실장은 “관람객들이 AI와 메타버스로 가득한 미래 세상을 생생하게 경험할 수 있도록 다양한 혁신 기술과 서비스를 준비했다”며 “앞으로도 미래를 선도하는 ICT 혁신 기술을 통해 고객의 삶을 행복하게 만들기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr