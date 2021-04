무협, 하나은행과 회원사 수출입 금융지원 위한 업무협약 체결

[아시아경제 정현진 기자] 한국무역협회가 하나은행과 회원사의 수출입 금융지원을 위한 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다.

이번 협약으로 하나은행은 다음달 중순부터 무역협회 회원사를 위해 금융 혜택을 제공한다. 먼저 회원사들 중 하나은행과 새로 외국환 거래를 하는 경우 신용장 개설과 인수 수수료 우대 혜택을 받을 수 있으며 달러화·엔화·유로화 해외 송금시 환율 우대를 받을 수 있다. 무역보험공사 보증서를 통한 담보대출 시 하나은행 '위드론수출금융' 산출보증료도 추가 지원된다.

또 연 3000만원 이상 이용 시 협회 연회비 15만원을 지원하는 'KITA 멤버십카드' 발급도 하나은행 금융혜택과 연계했다. 협회 회원사 중 새로 외국환 거래를 하는 회원사가 '하나 KITA 멤버십 기업카드'를 발급받으면 해외 송금환율 우대, 해외 송금 수수료 면제(월 3회) 혜택을 제공한다.

관련 문의는 다음달 중순 이후 가까운 하나은행 영업점으로 전화 상담이 가능하며 KITA 멤버십카드 발급 문의는 협회 트레이드 콜센터로 하면 된다고 무협은 밝혔다.

