감성코퍼레이션, 데브그루와 합병

[아시아경제 황준호 기자] 감성코퍼레이션 감성코퍼레이션 036620 | 코스닥 증권정보 현재가 922 전일대비 11 등락률 -1.18% 거래량 620,993 전일가 933 2021.04.20 15:30 장중(20분지연) 관련기사 버추얼텍 “‘감성코퍼레이션’으로 사명 변경…신규사업 확장”버추얼텍, 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승세에 5.29% ↑《시선집중》 개인투자자들은 잘 알지 못하는 보석같은 특급 유망주들 close 은 종속회사인 데브그루를 합병한다고 20일 공시했다.

