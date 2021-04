美재무부, 기후변화 정책 조율 허브 구축

기후변화 경제·조세 대응 정책 조율

(사진:WSJ, BEN HIDER / GETTY IMAGES FOR CONCORDIA SUMMIT)

[아시아경제 조유진 기자] 미국 재무부가 19일(현지시간) 기후변화 대응을 위해 경제·조세 정책을 조율하는 직책을 신설하고 버락 오바마 전 행정부의 기후 고문 출신인 존 모튼을 임명했다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.

모튼은 오바마 대통령 행정부 시절 국가안보회의(NSC)에서 에너지·기후 분야 선임 이사를 지낸 인물이다.

앞으로 모튼은 재닛 옐런 재무장관에게 직보하면서 탄소가스 배출 감축에 필요한 투자 자금 조달 업무에 주력할 예정이다.

옐런 장관은 이날 성명을 통해 "국내외 기후 위기에 대처하고 경제를 변화시킬 기회를 위한 자본을 제공하는 데 금융과 금융 인센티브가 중요한 역할을 할 것"이라고 밝혔다.

옐런 장관은 기후 변화 대응을 재무부의 주요 정책 과제로 만들어 그동안 이 문제에 명시적으로 무게 중심을 두지 않던 재무부의 기조를 바꿔 놓았다고 WSJ은 평가했다.

기후 허브 직책 신설은 기후변화가 산업에 미치는 영향도를 측정해 집중 대응하겠다는 조 바이든 행정부의 기후변화 대응 기조를 반영한다.

앞서 게리 겐슬러 신임 증권거래위원회(SEC) 위원장이 기후변화가 기업활동에 미치는 영향을 투자자들에게 투명하게 공개하도록 상장사들의 공시 강화의 필요성을 강조한 것도 같은 맥락이다.

적극적인 기후변화 대응을 강조해 온 바이든 대통령은 오는 22∼23일 화상으로 40개국 정상이 참석하는 기후정상회의에서 미국의 새로운 탄소 배출량 감축 목표를 제시하고 기후변화 대처를 위한 국제적 협력 방안을 제시한다.

CNBC 방송은 "바이든 대통령은 정상회의 기간에 탄소 배출량 감축 목표를 새로 발표하고 기후 위기 극복을 위해 다른 나라와의 협력을 촉구할 것"이라고 예상했다. 이어 "이번 회의는 도널드 트럼프 행정부가 파리기후협약에서 탈퇴하고 환경 규제를 해체한 뒤 기후변화 해결을 위한 글로벌 노력에 다시 참여할 기회"라고 평했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr