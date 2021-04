시, 시민 외부활동 자재 및 방역수칙 준수 당부

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 전남 목포시는 60번째 코로나19 확진자 1명이 추가 발생했다고 20일 밝혔다.

시에 따르면 확진자는 50대 여성으로 지난 19일 오후 2시께 증상발현을 보여 목포시보건소 선별진료소을 찾아 검사를 했고 20일 최종 양성판정을 받았다고 설명했다.

특히 시 보건소는 15일부터 19일까지 확진자의 동선을 파악 중이며, 밀접접촉자로 분류된 확진자 남편과 직장동료 등을 대상으로 검사를 진행 중이다.

시 관계자는 “지역에서 지속적인 확진자가 발생하면서 추가감염 가능성이 커지는 만큼 시민들의 외부활동을 자재 해달라”며 “시민들의 방역수칙 준수와 더불어 이상 증상을 보일 시 즉각 보건소 선별진료소를 내방해 달라”고 당부했다.

