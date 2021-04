[아시아경제 황준호 기자] 이지홀딩스 이지홀딩스 035810 | 코스닥 증권정보 현재가 4,865 전일대비 20 등락률 -0.41% 거래량 313,317 전일가 4,885 2021.04.20 11:06 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제《시선집중》 백신타고 하늘 높이 솟구친다! 지금 꼭 사야할 종목들 close 는 유상증자 신주발행가액이 4885원으로 확정됐다고 20일 공시했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr