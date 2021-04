금천구 '1부서 1청렴 시책' 운영한 까닭?

부서별 발굴한 청렴시책 11개 과제 61개 시책 추진... 보조금 및 공사·건축 투명성, 주민협치 신뢰도, 민원행정서비스 관리 등...11월 시민감사관 평가단 우수시책 선정, 우수사례 공유ㆍ활용

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)는 깨끗한 공직문화 조성과 청렴도 향상을 위해 ‘1부서 1청렴시책 운영계획’을 수립, 직원과 구민이 공감할 수 있는 청렴시책을 추진한다.

‘1부서 1청렴시책’은 전 부서가 1개 이상 청렴시책을 발굴, 자율적인 청렴활동을 실천함으로써 청렴도 향상에 기여하기 위해 운영하는 사업이다.

부서실정에 맞게 발굴한 청렴시책은 ▲보조금 관리 투명성 확보 ▲주민협치 신뢰도 향상 ▲공사 ·건축 투명성 확보 ▲세무 ·점검업무 구민 신뢰도 향상 ▲직원 청렴소통 간담회 ▲민원행정서비스 관리 등 11과제 61시책으로 구성된다.

61개의 청렴시책은 전 부서의 참여 아래 자율적으로 추진, 11월 시민감사관으로 구성된 평가단이 우수시책을 선정한다. 해당 시책을 운영한 부서에게는 인센티브(포상금)를 지급, 우수사례는 전 부서에 공유해 적극적인 청렴시책 추진을 장려할 계획이다.

유성훈 금천구청장은 “구민에게 신뢰받는 금천 실현을 위해서는 공직자 모두의 관심과 참여가 필요하다”며, “부서실정에 맞는 청렴시책을 적극적으로 추진하여 구민으로부터 신뢰받는 금천구가 되도록 적극 노력하겠다”고 말했다.

자세한 사항은 금천구 민원감사담당관으로 문의하면 안내받을 수 있다.

