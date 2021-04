[아시아경제 이준형 기자] 서울 강남구 압구정동 재건축 구역 중 최대 규모인 압구정3구역이 재건축 조합 설립 인가를 받았다.

19일 정비업계에 따르면 강남구청은 압구정 3구역에 이날 조합설립 인가 통보를 했다. 2018년 9월 추진위원회 설립 이후 2년 7개월 만이다. 압구정 3구역은 현대1~7차, 10·13·14차, 대림빌라트로 구성된 압구정 3구역은 총 4065가구로 압구정 아파트지구 6구역 중에서 가장 큰 규모다.

이번 인가로 압구정 특별계획구역 전체 6개 구역 중 1구역과 6구역을 제외한 4개 구역이 조합 설립에 성공했다. 앞서 압구정 2·4·5구역이 강남구청으로부터 조합 설립 인가를 받았다.

