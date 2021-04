[아시아경제 김유리 기자] 신세계백화점이 집에서 즐기는 헬스케어 상품을 소개한다.

신세계백화점 본점은 오는 22일까지 '헬스&뷰티 홈케어' 테마행사를 열고 운동기구부터 셀프 뷰티 케어까지 집에서 즐길 수 있는 다양한 상품을 선보인다.

신세계 본점 신관 1층 중앙 행사장에서는 실내에서도 재미있게 운동할 수 있는 러닝머신과 사이클을 준비했다. 대표 상품으로는마이런 런닝머신 560만원, 바이크퍼스널 사이클 1180만원 등이다. 팝업 매장에서 직접 체험하고 구매할 수 있도록 한 점이 특징이다.

뷰티케어 제품도 프로모션을 통해 판매한다. 정상가 대비 최대 10~15% 할인 혜택을 제공하고, 사은품도 제공한다. 대표상품으로는 샹프리 새틴크림 18만원, 딥티크 오드 퍼퓸 오르페옹(75㎖) 22만원 등이다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr