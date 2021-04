민주당 당대표·최고위원 ‘광주·전남·제주 합동연설회’ 개최

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 더불어민주당 당대표 및 최고위원 합동연설회가 광주에서 시작된다.

19일 더불어민주당에 따르면 당대표와 최고위원 선출에 앞서 광주·전남·제주 합동연설회가 20일 오전 10시 광주광역시 김대중컨벤션센터에서 개최된다.

전날 민주당은 당대표 최종 후보로 송영길·우원식·홍영표 의원을 확정했다.

송 후보는 철저한 자기반성과 혁신으로 민주당을 살릴 것을 천명했다. 민심을 수렴해 중앙부처의 정책이 지역 현장과 유리되지 않도록 할 것을 강조했다.

우 후보는 먹고사는 문제를 잡아 민생 안정을 최우선으로 들었다. 민생으로 혁신하겠다는 것이다.

홍 후보는 검찰개혁·언론개혁 등 국민이 명령한 개혁을 중단없이 시행하고 문재인 정부의 성공을 책임지겠다고 주장했다.

이와 함께 이날 전혜숙(3선), 강병원·백혜련·서삼석(2선), 김영배·김용민(초선), 황명선 논산시장의 최고위원 연설도 예정됐다.

한편 더불어민주당은 내달 2일 전당대회를 통해 당대표와 최고위원을 선출할 계획이다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr