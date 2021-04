[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 17일 오후 2시 상계5동 125번지 일대 건립 예정지에서 열린 수락산 스포츠타운 착공식에 참석했다.

올 2월 공사를 시작한 수락산 스포츠타운은 상계동 125번지 일대 3만5566㎡ 부지에 총 사업비 440억 원을 투입해 축구장 1면, 야구장 1면, 테니스장 3면과 여가녹지공간을 갖춘 체육시설로 조성할 계획이다.

장애인, 노인, 임산부 등 이용을 위한 무장애 시설(BF) 인증도 앞두고 있으며, 내년 상반기 완공 예정이다.

이날 행사는 구청장 인사말씀, 내빈축사, 착공행사 및 기념촬영 순으로 진행됐다.

오승록 노원구청장은 “수락산 스포츠타운은 구민 모두를 위한 열린 공간으로 조성할 계획”이라면서 “앞으로 구민 누구나 불편함 없이 시설을 이용할 수 있도록 공사가 끝날 때까지 차질 없이 추진해 나가겠다”고 말했다.

