순천시 ‘2021 NEXPO in 순천’ 추리 이벤트 열어

NEXPO 추리반 퀴즈발견! 글자 속에 숨겨진 슬로건을 찾아라

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 ‘2021 NEXPO in 순천’의 홍보와 공식 SNS 채널(페이스북, 인스타그램) 활성화를 위하여 추리 이벤트를 진행한다고 16일 밝혔다.

‘NEXPO 추리반 퀴즈발견! 글자 속에 숨겨진 슬로건을 찾아라!’라는 주제로 추진되는 이번 이벤트는 박람회 공식 SNS 채널 중 페이스북과 인스타그램을 통해 진행된다.

참여방법은 오는 22일까지 NEXPO 슬로건(내일을 잇는 순천)을 정답 댓글에 남긴 후 개인정보동의 URL에 참여하면 된다.

이벤트에 참여하여 정답을 맞힌 시민 중 무작위로 추첨하여 오는 23일 당첨자를 선정하고 당첨된 200명에게 모바일 문화상품권 5000원권을 발송할 예정이다.

TVING 웹 예능 여고추리반에서 소개된 애너그램 보드게임을 응용한 퀴즈로 제공된 낱개의 자음과 모음을 활용해 슬로건을 추리하는 방식으로 진행되어 참여자들의 관심을 유발할 예정이다.

시 관계자는 “이벤트에 많은 시민들이 참여하여 NEXPO 박람회 슬로건을 알게 되는 계기가 되었으면 좋겠다”며 “앞으로도 ‘2021 NEXPO in 순천’홍보를 위한 이벤트를 지속 추진할 예정이니 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.

한편 ‘NEXPO in 순천’박람회 공식 SNS 채널은 3개 채널(블로그, 페이스북, 인스타그램)로 지난해 12월 25일 오픈해 박람회 종료시기인 오는 10월까지 운영할 계획이며, 지금까지 1차 이벤트(오픈이벤트), 2차 이벤트(일정 변경 홍보 이벤트), 3차 이벤트(NEX FLEX)를 진행했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr