정부 "日후쿠시마 원전 오염수 방출 관련, IAEA 조사단 참여 논의"

[세종=아시아경제 손선희 기자] 정부가 일본의 후쿠시마 원전 오염수 방출 결정과 관련해 국제원자력기구(IAEA) 국제조사단 참여를 논의했다.

구윤철 국무조정실장은 16일 오전 정부서울청사에서 '후쿠시마 원전 오염수 방출 대응 관계차관회의'를 개최하고 이 같은 내용을 논의했다고 국무조정실이 밝혔다. 이날 회의에는 외교부?원안위?해수부?과기부?환경부?식약처?복지부?문체부?국조실 등 9개 부처가 참여했다.

국조실 측은 "지난 13일 일본 정부가 후쿠시마 원전 오염수 해양방출을 결정함에 따라 관계부처 대응 상황을 점검하고 보다 실효성 있는 대책을 논의하기 위해 개최됐다"고 설명했다.

이날 회의에서 참석자들은 일본 정부의 오염수 해양방출 결정에 따른 미국?중국?러시아?일본 등 국내외 동향을 공유했다. 또 ▲수산물 방사능 검사 및 원산지 단속 강화 ▲국내해역 방사능 감시체계 ▲해양확산 모델 고도화 현황 등을 점검했다. 특히 국제해양법재판소 제소 및 IAEA 국제조사단 참여도 논의됐다.

구윤철 국무조정실장은 "정부는 후쿠시마 오염수 방출 결정으로부터 우리 국민의 생명과 안전을 지키기 위해 취할 수 있는 가능한 모든 조치를 검토하겠다"고 밝히면서 관계부처 관계자를 향해 "일본 정부의 후쿠시마 원전 오염수 해양방출 결정에 대한 정부 입장과 대응현황을 국회, 시민단체, 어업단체는 물론 국민과 충분히 소통해 달라"고 당부했다.

