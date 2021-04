[아시아경제 김대현 기자] 코로나19 확진 판정을 받은 법원행정처 직원이 1명 더 추가됐다.

16일 오전 대법원은 전날 확진 판정을 받은 총무담당관실 직원 1명에 이어 사무실 옆자리에 앉았던 직원이 이날 확진 판정을 받았다고 밝혔다.

이번 확진자는 전날 확진 판정을 받은 직원과 밀접 접촉한 5명 중 1명이며 전날 확진자와 접촉한 나머지 21명은 모두 음성 판정을 받았다.

대법원은 "추가 확진자의 동선이 전날 확진자와 겹쳐 선제적으로 조치한 사항은 없다"며 "방역 당국이 이날 오후 추가 역학조사를 진행할 예정"이라고 밝혔다.

