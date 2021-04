대상라이프사이언스, ‘마이밀’ 네이버 쇼핑라이브 진행

소녀시대 써니와 함께하는 방송

'서니 패키지' 최대 72% 할인

[아시아경제 임혜선 기자] 대상라이프사이언스가 19일 오후 7시 네이버 쇼핑라이브 최초로 소녀시대 ‘써니’와 함께 하는 단백질 전문 브랜드 ‘마이밀’ 라이브 방송을 진행한다고 16일 밝혔다.

이번 라이브 방송에서 대상라이프사이언스의 단백질 전문 브랜드 ‘마이밀’ 3종으로 구성된 ‘써니 패키지’가 72% 할인된 가격에 판매된다. ‘써니 패키지’는 마이밀 마시는 뉴프로틴(2박스), 마이밀 뉴프로틴바(1박스), 마이밀 뉴프로틴 플레인(1통)으로 구성됐다.

‘써니 언니와 함께 하는 다이어트 고민상담소’ 코너도 준비했다. 사전 댓글로 다이어트에 대한 고민을 남기면 ‘써니’가 댓글을 읽고 즉석 고민 상담을 진행할 예정이다. 댓글 참여자 중 추첨을 통해 선정된 10명에게는 스타벅스 아메리카노 기프티콘을 증정한다.

방송 최다 구매 고객 중 추첨을 통해 선정된 1명에게는 ‘발뮤다 에어엔진 공기청정기’를 증정하는 이벤트도 함께 진행할 예정이다.

